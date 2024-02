Impulstar à l’adidas arena adidas arena Paris, jeudi 15 février 2024.

Le jeudi 15 février 2024

de 10h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Impulstar est le rendez-vous incontournable pour les amoureux du ballon rond, un CROSSOVER mêlant football Culture, Entertainment et amour du sport.

Un tournoi streetfootball unique pour les 14 -16 ANS, fondé en 2010 à Argenteuil en France, qui donne la chance à la jeunesse française et d’ailleurs de se révéler.

Après avoir rêvé ensemble à ciel ouvert aux pieds de la Tour Eiffel, Impulstar investit l’adidas arena, pour un show d’exception !

Impulstar ne cesse de repousser toujours plus ses limites, après un premier tournoi à Londres en novembre 2023, l’aventure prend une tournure internationale, en conviant aux cotés des meilleurs joueurs et joueuses d’Ile-De-France, les équipes d’Angleterre, du Maroc, de Côte d’Ivoire et d’Argentine à venir montrer leurs talents dans la future arena mythique de la capitale française.

Célébrons le streetfootball !

adidas arena 58 boulevard Ney 75018 Paris

Contact : https://impulstar.com/accueil https://www.adidasarena.com/programmation/impulstar–373

Guillaume Bontemps / Ville de Paris Arena Porte de la Chapelle