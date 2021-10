Impulso Saint-Louis, 23 mars 2022, Saint-Louis.

Impulso Saint-Louis

2022-03-23 20:30:00 – 2022-03-23 22:00:00

Saint-Louis Haut-Rhin Saint-Louis

EUR Cheffe de file de la jeune génération flamenca, Rocío Molina fait partie des têtes chercheuses qui explorent de nouvelles voies pour un flamenco vivant, à partager avec les nouvelles générations.

Mettant à profit une technique éblouissante, Rocío Molina fait imploser les frontières du flamenco pour le réinventer, notamment lors d’« Impulsos », spectacles éphémères et uniques pour lesquels elle invite des artistes, issus du monde flamenco ou d’autres disciplines, à échanger avec elle sur scène.

Les « Impulsos » sont pour elle des impulsions vers l’inconnu, de formidables opportunités d’invention.

À La Coupole, elle dansera avec les frontières et fera dialoguer les deux rives de la Méditerranée en conviant le compositeur et joueur de oud palestinien Ahmad Al Khatib, accompagné des musiciens Youssef Hbeisch (percussions) et Lena Nowak (clarinette).

Héritier d’une autre grande tradition née dans un Moyen-Orient qu’il a dû quitter pour l’exil, il est un créateur curieux de langages autres que celui de ses racines.

La rencontre entre son jeu profond, « fait de douleur et de douceur », avec l’énergie brûlante du flamenco est une promesse unique !

Cette création commandée par La Filature à l’occasion du festival les Vagamondes 2021, retransmise en vidéo dans son format numérique, ira enfin à la rencontre des spectateurs : une occasion unique d’admirer le groupe Sabîl et Rocío Molina réunis sur scène !

