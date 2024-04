IMPULSE FESTIVAL Arles, vendredi 1 mars 2024.

IMPULSE FESTIVAL Arles Bouches-du-Rhône

FESTIVAL DÉDIÉ À LA PHOTOGRAPHIE AMETEUR ET EMERGENTE

Les 36 photographes présentés durant cette 4ème édition du festival professionnel de la photographie amateur et émergente ont décliné le thème de la communauté.

Au sens littéral une communauté désigne un groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont en commun des biens ou des intérêts. L’interprétation qu’en ont fait les photographes de cette quatrième édition du festival est particulièrement intéressante car elle témoigne d’une réflexion sur la thématique et d’une volonté de dépasser l’attendu.



Fisheye, 19 Rue Jouvène

Actes Suds, 47 Rue du Dr Fanton

Maison Volver, 8 Rue de la Cavalerie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-06-01

Différents lieux de la commune

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur festivalprophotoamateur@gmail.com

L’événement IMPULSE FESTIVAL Arles a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme d’Arles