Médiathèque Romain Rolland, le dimanche 26 septembre à 15:00

Théâtre à partir de 3 nouvelles de Maupassant. Trois couples racontent ce qui a fait basculer leurs vies. Mais plutôt que de dire, ils choisissent de rejouer les moments clefs. Nous sommes donc au théâtre.Tour à tour colère, amour et tendresse débordent du plateau. On passe du rire à la stupéfaction, de l’émotion à la sensualité. Nous sommes émus et ils nous sont profondément sympathiques. Les trois nouvelles portées sur scène sont: La Parure, Imprudence et La serre. En partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne. A partir de 12 ans.

Sur réservation

Cie Eutectic Médiathèque Romain Rolland 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T16:00:00

