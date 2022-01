Imprudences – Collectif Artistique Eutectic Médiathèque Bernard Dimey Nogent Catégories d’évènement: Haute-Marne

Médiathèque Bernard Dimey, le mercredi 26 janvier à 17:30

Nous sommes donc au théâtre. Du temps a passé, les blessures sont cicatrisées. Plaisir et humour émanent de leurs récits car ils ont maintenant la maturité et la distance suffisantes pour ne jamais tomber dans le pathétique. Les dialogues sont vifs, incisifs. Tour à tour colère, amour et tendresse débordent du plateau. On passe du rire à la stupéfaction, de l’émotion à la sensualité. Les trois nouvelles portées sur scène sont : _La Parure_, _Imprudence_ et _La Serre._

Entrée libre sur inscriptions au 03 25 31 63 89

Trois couples racontent ce qui a fait basculer leurs vies. Mais plutôt que de le dire, ils choisissent de rejouer les moments clefs. Médiathèque Bernard Dimey 15 rue du Maréchal de Lattre 52800 Nogent Nogent Haute-Marne

2022-01-26T17:30:00 2022-01-26T18:00:00

