Le Grand Sud, le samedi 2 avril

Ce marathon d’improvisation réunit 8 joueurs et joueuses dans un non-stop de l’impro. Pendant 12h, les artistes sont confrontés à leurs résistances morales ainsi qu’à leurs ressources imaginaires, pour toujours proposer une dynamique différente. Le public, qui choisit le sort des artistes, doit être conquis… Mais à la fin, il n’en restera qu’un ! Du 31 mars au 03 avril, Le Grand Sud accueille pour la deuxième édition le festival **Improvisiades** dédié à l’improvisation théâtrale : quatre jours, sept événements et 20 heures de spectacles à partager.

Un spectacle d’improvisation ininterrompu : l’important sera de gérer ses temps forts, son effort et de tenir à distance les concurrents ! Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord

