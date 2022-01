Improvisiades #2 • Impro Prestige : Café Gourmand Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Le Grand Sud, le dimanche 3 avril à 14:00

Un Molière ? Un tube disco ? Un film d’action ? Dans une ambiance de café théâtre, les comédiens font le service et répondent à vos commandes. L’inventivité est assemblée sur place, tout est fait maison ! Du 31 mars au 03 avril, Le Grand Sud accueille pour la deuxième édition le festival **Improvisiades** dédié à l’improvisation théâtrale : quatre jours, sept événements et 20 heures de spectacles à partager.

13/9 €

Passez commande ! Les comédiens interprètent de délicieuses saynètes avec une variété démesurée d’ingrédients. Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T15:30:00

