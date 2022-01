Improvisiades #2 • Impro Battle : Match d’improvisation Lille vs. Paris Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

La ligue professionnelle Lille Impro, forte de son expérience, se mesure à Paris Impro dans un match d’improvisation rythmé par un arbitre international. À la fin de chaque improvisation, le public vote pour l’équipe la plus convaincante. Qui aura le dernier mot et le trophée final ? Ambiance familiale assurée ! Du 31 mars au 03 avril, Le Grand Sud accueille pour la deuxième édition le festival **Improvisiades** dédié à l’improvisation théâtrale : quatre jours, sept événements et 20 heures de spectacles à partager.

Une joute amicale entre la dream team parisienne et le meilleur des comédiens de la région. Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord

