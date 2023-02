Improvisations théâtrales : Projet TineSol – L’Humain d’abord Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Improvisations théâtrales : Projet TineSol – L’Humain d’abord Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 4 mars 2023, Nantes. 2023-03-04 dans la cour du château

Horaire : 14:00 16:00

Gratuit : oui Entrée libre. dans la cour du château Entre Théâtre de l’invisible et Théâtre de l’opprimé, les volontaires du projet TineSol (Roms roumains et non Roms, en service civique aux CEMEA Pays de la Loire) partagent des morceaux de leurs histoires de vie marquées par les discriminations. Venez à leur rencontre et laissez-vous saisir par un instant théâtral joué dans la cour du château à l’improviste. Dans le cadre du Temps fort citoyen “L’humain d’abord” (du 3 au 5 mars 2023) Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/lhumain-dabord-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=7-fvrier&utm_medium=email

Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes
4 Place Marc Elder
Nantes

