Concert – Improvisations



La venue d’Andrei Korobeinikov, pianiste de renommée internationale, accompagné du compositeur Stanislav Makovsky, est un événement exceptionnel à ne pas manquer.



Nés d’une impression fugitive et de souvenirs accumulés qui ont refait surface, les Tableaux d’une exposition est l’exemple type de l’improvisation devenue oeuvre écrite.



Victor Herrmann, jeune peintre et architecte se lie d’amitié avec Modest Moussorgski lors d’une soirée au salon du critique d’art Vladimir Stassov. Le décès d’Herrmann quelques mois plus tard affecte profondément le compositeur. Stassov organise une exposition souvenir des oeuvres du peintre, Moussorgski dit avoir été submergé d’émotions. De ces émotions naissent des idées musicales : « des sons et des idées sont suspendus en l’air, je suis en train de les absorber et tout cela déborde, et je peux à peine griffonner sur le papier » (Lettre à Stassov, juin 1874).



Andrei Korobeinikov, piano & Stanislav Makovsky, électronique.

La venue d’Andrei Korobeinikov, pianiste de renommée internationale, accompagné du compositeur Stanislav Makovsky, est un événement exceptionnel à ne pas manquer.

