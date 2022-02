Improvisations « Tableaux d’une exposition » de Modest Moussourgski avec le pianiste Andrei Korobeinikov La Salle Musicatreize Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

La Salle Musicatreize, le vendredi 11 mars à 20:00

Concert exceptionnel à Marseille avec Andrei Korobeinikov Improvisations « Tableaux d’une exposition » de Modest Moussorgski Nés d’une impression fugitive et de souvenirs accumulés qui ont refait surface, les Tableaux d’une exposition est l’exemple type de l’improvisation devenue oeuvre écrite. La venue d’Andrei Korobeinikov, pianiste de renommée internationale, accompagné du compositeur Stanislav Makovsky, est un événement exceptionnel à ne pas manquer.

15 / 20€

♫♫♫ La Salle Musicatreize 53 rue Grignan, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T21:30:00

