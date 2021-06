Bordeaux Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux, Gironde « Les récits dansés de la nuit », propositions dansées autour des oeuvres de l’exposition Memoria par Auguste-Bienvenue. Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

« Les récits dansés de la nuit », propositions dansées autour des oeuvres de l’exposition Memoria par Auguste-Bienvenue. Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bordeaux. « Les récits dansés de la nuit », propositions dansées autour des oeuvres de l’exposition Memoria par Auguste-Bienvenue.

le samedi 3 juillet à Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA

« Les récits dansés de la nuit », propositions dansées autour des oeuvres de l’exposition Memoria : récits d’une autre Histoire par la Compagnie de danse Auguste-Bienvenue. « Les récits dansés de la nuit », propositions dansées autour des oeuvres de l’exposition Memoria par Auguste-Bienvenue. Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Belcier Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T19:25:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T20:55:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Adresse 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux