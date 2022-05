Improvisations à MOSAÏC, le jardin des cultures Mosaic,le jardin des cultures, 5 juin 2022, Houplin-Ancoisne.

MOSAÏC, le jardin des cultures et le Relais Nature du Parc de la Deûle participent aux « Rendez-vous aux jardins : les jardins face au changement climatique ». Profitez des tarifs « d’une rive à l’autre » pour les visiter le même jour ! Improvisations par La Compagnie Alto Sous forme d’un défilé , quatre circassiennes s’emparent d’une structure tri-arche tels des oiseaux migrateurs au fil des saisons et de leur voyage. Évoluant au sol ou jusqu’à cinq mètres de haut, en suspension, libres ou harnachées de baudriers, ces femmes-oiseaux développent une danse aérienne pleine de poésie, de grâce et d’humour ! Un clarinettiste accompagne ces rencontres improvisées comme autant de paysages personnels. Au programme des « Rendez-vous aux jardins » à MOSAÏC : Samedi 4 et dimanche 5 juin [CHANTIERS PARTICIPATIFS] Avec les jardiniers du parc Dimanche 5 juin [SPECTACLE] Improvisations (compagnie Alto) Au programme sur l’autre rive, au Relais Nature du Parc de la Deûle : Vendredi 3 juin [CONFERENCE] Arbres et microclimat : en forêt et en ville – en partenariat avec le CNRS. Samedi 4 juin [ATELIER] Vert par Nature : le macérat dans tous ses états avec Nature Résiliente. [CONFERENCE] Les parasites des jardins et les méthodes de lutte bio. Samedi 4 et dimanche 5 juin [ATELIER] Création en famille d’une presse à végétaux avec Rebelote. Les Rendez-vous aux jardins sont un événement de “La Grande Traversée”. La Grande Traversée : du 17 mai au 5 juin 2022, MOSAÏC et le Relais Nature du Parc de la Deûle vous invitent à voguer d’une rive à l’autre pour profiter des festivités. > du mardi 17 au dimanche 22 mai : Fête de la Nature au Relais Nature du Parc de la Deûle > Vendredi 20 mai : Opéra live en plein air à MOSAÏC > Jeudi 26 mai : Fête du Pont : Ensemble c’est mieux ! entre MOSAÏC et le Relais Nature >Dimanche 29 mai : Fête des mômes : Toit et moi à MOSAÏC > du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin : Rendez-vous aux jardins à MOSAÏC et au Relais Nature Programmes complets sur : [[https://enm.lillemetropole.fr/](https://enm.lillemetropole.fr/)](https://enm.lillemetropole.fr/)

Entrée au jardin payante : 6 € / 4 € / 17 € famille / 0 € < 4 ans - Tarifs couplés Relais Nature Parc de la Deûle & MOSAÏC : 7€ / 5€ / 24€ famille. Mosaic,le jardin des cultures 103, rue Guy Mocquet, 59263 Houplin-Ancoisne, Nord, Hauts-de-France Houplin-Ancoisne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T16:45:00