Champigneulles Champigneulles Champigneulles, Meurthe-et-Moselle IMPROVISATION THÉÂTRALE ‘PYJAMA’ Champigneulles Champigneulles Catégories d’évènement: Champigneulles

Meurthe-et-Moselle

IMPROVISATION THÉÂTRALE ‘PYJAMA’ Champigneulles, 20 octobre 2021, Champigneulles. IMPROVISATION THÉÂTRALE ‘PYJAMA’ 2021-10-20 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-20 FJEP Champigneulles 61 rue Hector Berlioz

Champigneulles Meurthe-et-Moselle Champigneulles Voyage improvisé au cœur des dessins des enfants, Pyjama est le lieu d’une rencontre entre jeune public et comédiens. La cie Crache-Texte multiplie les univers oniriques en s’inspirant de Little Nemo de Winsor Mc Cay.

Tout public, dès 4 ans secretariat@fjep-champigneulles.fr +33 3 83 38 24 94 FJEP Champigneulles dernière mise à jour : 2021-09-14 par TOURISME BASSIN de POMPEY

Détails Catégories d’évènement: Champigneulles, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Champigneulles Adresse FJEP Champigneulles 61 rue Hector Berlioz Ville Champigneulles lieuville 48.72905#6.15614