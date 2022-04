Improvisation théâtrale par la LIMA (Ligue d’Improvisation Marmandaise Amateur) Musée Albert Marzelles Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Improvisation théâtrale par la LIMA (Ligue d’Improvisation Marmandaise Amateur) Musée Albert Marzelles, 14 mai 2022, Marmande. Improvisation théâtrale par la LIMA (Ligue d’Improvisation Marmandaise Amateur)

Musée Albert Marzelles, le samedi 14 mai à 21:00

Que se passe-t-il une nuit au musée ?…Les tableaux sont-ils de vraies natures mortes ? Est-ce que des histoires impro-bables se trament au détour des cimaises ? Venez voir et écouter l’envers du décor. La Ligue d’Improvisation Marmandaise Amateur va vous tricoter un spectacle inédit à l’occasion de la Nuit des Musées 2022 !

Entrée libre

4 à 5 improvisateurs effectuent un gardiennage bien insolite, que se passe-t-il la nuit venue au Musée ?… Les tableaux dorment-ils ?… Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé, 47200 Marmande, Lot et Garonne, Nouvelle-Aquitaine, France Marmande Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Musée Albert Marzelles Adresse 15 rue Abel Boyé, 47200 Marmande, Lot et Garonne, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Marmande lieuville Musée Albert Marzelles Marmande Departement Lot-et-Garonne

Musée Albert Marzelles Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Improvisation théâtrale par la LIMA (Ligue d’Improvisation Marmandaise Amateur) Musée Albert Marzelles 2022-05-14 was last modified: by Improvisation théâtrale par la LIMA (Ligue d’Improvisation Marmandaise Amateur) Musée Albert Marzelles Musée Albert Marzelles 14 mai 2022 Marmande Musée Albert-Marzelles Marmande

Marmande Lot-et-Garonne