Improvisation théâtrale : Match d’improvisation, 14 décembre 2022, .

Improvisation théâtrale : Match d’improvisation



2022-12-14 20:30:00 – 2022-12-14

Par la Compagnie La Frit.

Pour le dernier match de l’année, La FRIT vous prépare un spectacle totalement improvisé. Les formes et les styles se succèdent pour le plus grand plaisir du public qui est mis parfois à contribution dans le choix des thèmes et du déroulement du spectacle.

Une soirée sympathique à partager sans modération.

