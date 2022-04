Improvisation théâtrale Maison de quartier Saint Louis Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Improvisation théâtrale

Maison de quartier Saint Louis, le mardi 12 avril à 14:00

Maison de quartier Saint Louis, le mardi 12 avril à 14:00

Atelier découverte de l’improvisation théâtrale encadré par l’association Be’ding Bedingue Théâtre. Venez passer un moment agréable, dans une dynamique de groupe. Paricipez à des histoires inattendues et des personnages haut en couleur le temps d’un atelier et s’initier aux règles de ce jeu collectif qu’est l’improvisation théâtrale : écoute, confiance et solidarité envers ses partenaires de jeux pour construire des histoires positives et créatives. L’atelier se déroulera à La Rotonde, 5 rue Royale.

Sur inscription/au taux d’effort

2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T15:30:00

