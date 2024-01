[Improvisation théâtrale] Les impros de l’écran Saint-Nicolas-d’Aliermont, mardi 27 février 2024.

[Improvisation théâtrale] Les impros de l’écran Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Ce spectacle improvisé mais fort bien préparé mêle des scénettes d’improvisation et les conseils Parentalité numérique de la Souris Grise. Vive la liberté et halte aux clichés ! Ici on réfléchit et on rit ; on prend de l’aisance et de la distance ; on parle écrans, enfants et parents librement !

Les comédiens de la compagnie la Limone ont été formés à l’approche Souris Grise. Ils interprètent tous les âges et mettent en scène avec finesse et drôlerie nos usages numériques. Et comme dans tout spectacle d’improvisation, ils devront bien sûr répondre aux défis, classiques ou rocambolesques, du public !

Billetterie en ligne (spectacle gratuit) : https://my.weezevent.com/les-impros-de-lecran

> Dès 8 ans

Espace des 4 Vents

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie saisonculturelle@falaisesdutalou.fr

