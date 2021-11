Lille Librairie Les Quatre Chemins Lille, Nord Improvisation Théâtrale à la Librairie Librairie Les Quatre Chemins Lille Catégories d’évènement: Lille

du mercredi 17 novembre au mercredi 18 mai 2022 à Librairie Les Quatre Chemins

Quoi de mieux que des livres, des mots et des histoires pour impulser de nouvelles improvisations théâtrales ? Les perf’ de la librairie, c’est une scène intimiste, une fois par mois, qui nous invite à vivre des histoires éphémères, drôles et spontanés au milieu de livres écrits pour l’éternité.

3€

2021-11-17T19:30:00 2021-11-17T20:45:00;2021-12-15T19:00:00 2021-12-15T20:30:00;2022-01-19T19:00:00 2022-01-19T20:30:00;2022-02-23T19:00:00 2022-02-23T20:30:00;2022-03-23T19:00:00 2022-03-23T20:30:00;2022-04-27T19:00:00 2022-04-27T20:30:00;2022-05-18T19:00:00 2022-05-18T20:30:00

