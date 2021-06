Meudon Atelier de l'artiste sculpteur Michel Herzele Hauts-de-Seine, Meudon Improvisation Monumentale Atelier de l’artiste sculpteur Michel Herzele Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier de l'artiste sculpteur Michel Herzele, le dimanche 27 juin à 17:00

Michel HERZELE peintre David POURADIER DUTEIL percussions Un premier mot s’impose pour cette performance : monumentale. Un second mot vient le compléter : rapidité Plusieurs plasticiens, armés de leurs batteries de pinceaux, s’en donnent à cœur joie pour recouvrir une immense toile de polyéthylène transparent, guidé par tantôt l’ambiance, tantôt les assauts soudain de notre percussionniste maison David Pouradier Duteil

Participation libre

Atelier de l'artiste sculpteur Michel Herzele 7 rue du docteur Arnaudet, 92190 MEUDON Meudon Le Val Hauts-de-Seine

2021-06-27T17:00:00 2021-06-27T18:00:00

