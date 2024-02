Improvisation avec Agnès Vestermann Espace François-Villon Vesoul, dimanche 11 février 2024.

Improvisation avec Agnès Vestermann Espace François-Villon Vesoul Haute-Saône

L’école Municipale de musique de Vesoul et l’école départementale de Haute-Saône vous proposent un concert d’improvisation et de musique de chambre au violon et au violoncelle.

Retrouvez Agnès Vestermann en invitée spéciale, professeur de violoncelle au CRR de Boulogne-Billancourt et professeur de musique de la chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 17:00:00

fin : 2024-02-11

Espace François-Villon 1 Cours François Villon

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ecole.musique@vesoul.fr

L’événement Improvisation avec Agnès Vestermann Vesoul a été mis à jour le 2024-02-02 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL