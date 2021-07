Nîmes Église Saint-Baudile Gard, Nîmes Improvisation à l’orgue Église Saint-Baudile Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Improvisation à l’orgue Église Saint-Baudile, 18 septembre 2021, Nîmes. Improvisation à l’orgue

Église Saint-Baudile, le samedi 18 septembre à 18:00

L’orgue est signé par Vincent Cavaillé-Coll en 1877. Il a connu en cent ans, un grand nombre de transformations. Il est aujourd’hui en transmission électrique. Improvisation autour du compositeur César Franck, l’une des grandes figures musicales françaises de la seconde moitié du XIXe siècle. Samedi à 18h – durée 30 minutes Organisé par l’association des Amis des orgues Vincent Cavaillé-Coll de l’église Saint-Baudile Rdv place Gabriel Péri

Rdv place Gabriel Péri

Improvisation autour du compositeur César Franck, l’une des grandes figures musicales françaises de la seconde moitié du XIXe siècle. Église Saint-Baudile Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Église Saint-Baudile Adresse Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Église Saint-Baudile Nîmes