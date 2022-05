IMPROVIN’ZONS, 19 mai 2022, .

IMPROVIN’ZONS

2022-05-19 – 2022-05-19

Et si le vin nous contait des histoires? Un même vin est dégusté sur scène et par les spectateurs. Les histoires et les ambiances varieront, au gré des verres dégustés, et, comme chaque vin a sa personnalité propre, chaque scène construira son univers singulier.

Le spectacle s’agrémente de cinq verres de vin accompagnés d’un plateau de charcuteries et fromages.

Billets en vente à La Cave de Bacchus, à Brest.

Réservation obligatoire.

+33 2 98 46 06 88 https://www.cabaretvauban.com/programme/443-orchestre-live-fever.html?date=2022-05-14-23-30

Et si le vin nous contait des histoires? Un même vin est dégusté sur scène et par les spectateurs. Les histoires et les ambiances varieront, au gré des verres dégustés, et, comme chaque vin a sa personnalité propre, chaque scène construira son univers singulier.

Le spectacle s’agrémente de cinq verres de vin accompagnés d’un plateau de charcuteries et fromages.

Billets en vente à La Cave de Bacchus, à Brest.

Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2022-05-02 par