Gironde La Notice Improvidence Bordeaux, 5 octobre 2023, Bordeaux. La Notice 5 – 21 octobre Improvidence Tarif : 18 €. Venez assister à une histoire d’une heure ayant pour seul point fixe : un meuble. Venez voir ce moment particulier qu’on a tous déjà vécu.

Comprendrez-vous la notice ? Improvidence 19 rue des Augustins, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-05T21:00:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

Théâtre Comédie Compagnie Piapiapiou Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Improvidence Adresse 19 rue des Augustins, 33000 BORDEAUX Ville Bordeaux

