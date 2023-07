Spectacle d’improvisation « Frichti » Improvidence Bordeaux, 6 juillet 2023, Bordeaux.

Spectacle d’improvisation « Frichti » 6 juillet – 13 septembre Improvidence Tarif plein: 16 €. Tarif abonné 10 €.

« Frichti », nom masculin, repas fait avec ce que l’on a dans le frigo ! Ce soir c’est vous qui faîtes le menu. 50 ingrédients issus de vos envies pour une recette unique et improvisée !

Un spectacle éphémère au goût à chaque fois différent et aux saveurs toujours surprenantes.

Réservations sur le site de l’improvidence Bordeaux: https://www.improvidence.fr/agenda/bordeaux.html. Vente de billets sur place également: paiement CB uniquement.

Improvidence 19 rue des Augustins, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Frichti Théâtre