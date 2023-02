Mel invite ! Improvidence Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Mel invite ! Improvidence, 2 février 2023, Bordeaux. Mel invite ! 2 février – 15 avril Improvidence

Tarif : 16 €.

Melinda Nouette, Championne du monde d’Impro, monte sur scène aux côtés d’autres joueurs sélectionnés par ses soins. Autant dire des pointures ! Vivez un moment drôle, émouvant et toujours unique. handicap moteur mi Improvidence 19 rue des Augustins, 33000 BORDEAUX Bordeaux Sud Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Mel invite et ils répondent présents! Mélinda Nouette, championne du monde d’impro monte sur scène aux côtés d’un à deux autres joueurs sélectionnés par ses soins.

Des comédiens qui, le temps d’une représentation, ouvrent les portes de leur univers. Avec l’un, la soirée se teinte de rouge, de jaune, d’orange, les couleurs de son personnage clownesque. Avec l’autre, l’ambiance est empreinte de mystère et de faux-semblants. Les masques de la Comedia dell’arte finiront-ils par tomber ? C’est aussi le monde du café-théâtre qui renaît soudainement, un brin décalé quand même, devant un public toujours partie prenante.

Ou celui du cinéma qui se voit revisité par un cinéphile qui se réapproprie des scènes cultes des plus célèbres comédies romantiques.

