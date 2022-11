Spectacle « Bio » Improvidence Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Spectacle « Bio » Improvidence, 12 janvier 2023, Bordeaux. Spectacle « Bio » 12 – 28 janvier 2023 Improvidence

Tarif : 21 €. Réservation en ligne.

À partir de votre suggestion, les comédiens vous proposent la biographie d’un héros encore inconnu à ce jour. Improvidence 19 rue des augustins 33000 Bordeaux Sud Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine À partir de votre suggestion, les comédiens vous proposent la biographie d’un héros encore inconnu à ce jour. Une histoire d’une heure menée tambour battant avec son lot de flash-backs, de personnages fantasques et d’anecdotes improbables qui marqueront la vie de notre héros. Plongez dans ses secrets les plus intimes, vibrez de ses instants de gloire, tremblez devant ses moments de doute, participez à la création d’une longue série d’hommes illustres.

