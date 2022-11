Le réveillon de l’Improvidence Improvidence Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le réveillon de l’Improvidence Improvidence, 31 décembre 2022, Bordeaux. Le réveillon de l’Improvidence Samedi 31 décembre, 17h00, 19h00, 21h30, 23h29 Improvidence

Réservation en ligne. Tarif : 25 €.

Venez célébrez la dernière soirée de l’année avec l’Improvidence ! Improvidence 19 rue des augustins 33000 Bordeaux Sud Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Improvidence célèbre la dernière soirée de l’année et vous propose son savoir faire unique avec 5 spectacles improvisés sous vos yeux, des stars de l’impro sur scène pour une soirée mémorable ! Champagne !

