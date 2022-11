Théâtre : 30 impros chrono Improvidence Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Théâtre : 30 impros chrono 17 décembre 2022 – 24 mai 2023

Réservation en ligne. Tarif : 12 €.

Un défi : improviser 30 pièces de théâtre en 60 minutes ! Improvidence 19 rue des augustins 33000 Bordeaux Sud Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Pour réussir cette prouesse, les comédiens improviseront librement, pouvant passer du vaudeville à un monologue shakespearien de 14 secondes, tout en enchaînant une performance dansée. Tout est possible, la seule règle est d’avoir effectué les trente improvisations une fois le décompte écoulé… A vos marques… Prêts… 30 !

