L’expérience inoubliable Improvidence, 15 décembre 2022, Bordeaux. L’expérience inoubliable 15 – 17 décembre Improvidence

Tarif : 16 €. Réservation en ligne.

Une performance bluffante de mémoire et d’improvisation. Improvidence 19 rue des augustins 33000 Bordeaux Sud Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Un tableau, visible par le public exclusivement. Sur ce tableau, 20 emplacements numérotés de 1 à 20. Le public associe chaque emplacement à un mot de son choix. Seul sur scène, Cédric mémorise les mots donnés au fur et à mesure, sans les voir, juste le temps de les faire écrire. Avec ses partenaires il se lance alors dans une histoire improvisée dont la musique est jouée en direct et dans laquelle il remet les mots du public dans l’ordre, de 1 à 20.

