Deux duos de catcheurs, un arbitre de la Fédération Internationale de Catch Impro (FICI) décidé à mettre les équipes à l’ épreuve et un public qui aura le dernier mot ! Improvidence 19 rue des augustins 33000 Bordeaux Sud Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Jeux duos de catcheurs, un arbitre de la Fédération Internationale de Catch Impro (FICI) décidé à mettre les équipes à l’ épreuve et un public qui aura le dernier mot ! Voici les ingrédients d’une soirée de folie ! Le catch impro c’est une lutte théâtrale entre 2 équipes de 2 joueurs, une lutte pour conquérir le public à coups de rires, de rêves, d’émotions, de personnages, de situations plus incroyables les unes que les autres ! Un arbitre mène le jeu, relance le combat, ajoute de la difficulté, fait appliquer les règles de la lutte, glisse des peaux de bananes par-ci par-là, bref il satisfait ses bas instincts d’arbitre sous le contrôle de la FICI bien sûr ! Et quoiqu’il arrive, à la fin du temps impartit, le public décide du duo vainqueur de la soirée qui aura peut être la chance d’aller jusqu’en finale trimestrielle puis annuelle pourquoi pas ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T20:30:00+01:00

2023-06-25T21:30:00+02:00 improvidence

Lieu Improvidence Adresse 19 rue des augustins 33000 Bordeaux Sud Ville Bordeaux

