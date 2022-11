Senflix Improvidence Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Senflix 19 novembre 2022 – 29 janvier 2023 Improvidence

Tarif : 16 €.

Ce qui n’a pas encore été inventé par Netflix, sera ce soir sur Senflix Improvidence 19 rue des augustins 33000 Bordeaux Sud Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Après des années de recherche acharnée, la plateforme Senflix débarque enfin en France ! Grâce à un algorithme de haute précision composé de deux comédiens, les spectateurs pourront voir se créer en direct les programmes dont ils ont toujours rêvé. Ses créateurs affirment que les heures passées à faire défiler les titres pour trouver la perle rare appartiennent au passé. « Ce qui n’a pas encore été inventé par Netflix, sera ce soir sur Senflix ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T21:00:00+01:00

2023-01-29T22:00:00+01:00 improvidence

