Imp’Rose ! Lorris Lorris Catégories d’évènement: Loiret

Lorris

Imp’Rose ! Lorris, 30 avril 2022, Lorris. Imp’Rose ! Lorris

2022-04-30 20:30:00 – 2022-04-30

Lorris Loiret Lorris ATACOOL vous présente son dernier cabaret IMP’ROSE de la saison dans la salle du Gâtinais (rue de l’Abzoue). Les réservations sont ouvertes… et il n’y a que 44 places ! Imp’Rose https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAuu-ZJDhyDwcbRDK4SnCQFWsZGSVYWYJ-GexRIdsGqDp9tA/viewform?c=0&w=1 ATACOOL vous présente son dernier cabaret IMP’ROSE de la saison dans la salle du Gâtinais (rue de l’Abzoue). Les réservations sont ouvertes… et il n’y a que 44 places ! Atacool

Lorris

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT GATINAIS SUD

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Lorris Autres Lieu Lorris Adresse Ville Lorris lieuville Lorris Departement Loiret

Lorris Lorris Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/

Imp’Rose ! Lorris 2022-04-30 was last modified: by Imp’Rose ! Lorris Lorris 30 avril 2022 Loiret Lorris

Lorris Loiret