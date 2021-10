Léognan Léognan Gironde, Léognan Impros Musicales Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

Impros Musicales Léognan, 26 novembre 2021, Léognan. Impros Musicales Place Joane Café Associatif Kawa Nhan Léognan

2021-11-26 19:00:00 – 2021-11-26 Place Joane Café Associatif Kawa Nhan

Léognan Gironde Avis aux apprentis musiciens et chanteurs : Venez vibrer sur notre scène (imaginaire).

C’est l’occasion de jouer hors de chez vous

Quel que soit votre niveau.

Juste pour le plaisir. Avis aux apprentis musiciens et chanteurs : Venez vibrer sur notre scène (imaginaire).

C’est l’occasion de jouer hors de chez vous

Quel que soit votre niveau.

Juste pour le plaisir. Avis aux apprentis musiciens et chanteurs : Venez vibrer sur notre scène (imaginaire).

C’est l’occasion de jouer hors de chez vous

Quel que soit votre niveau.

Juste pour le plaisir. Kawa Nhan

Place Joane Café Associatif Kawa Nhan Léognan

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Place Joane Café Associatif Kawa Nhan Ville Léognan lieuville Place Joane Café Associatif Kawa Nhan Léognan