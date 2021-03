Improphonies Représentation de l’OIF auprès de l’UE, 25 mars 2021-25 mars 2021, Molenbeek-Saint-Jean.

Représentation de l’OIF auprès de l’UE, le jeudi 25 mars à 20:00

En 2021, si vous ne pouvez pas aller au théâtre, c’est le théâtre qui vient chez vous !

Improphonies, projet unique regroupant plusieurs acteurs de la Francophonie en Belgique, vous propose le 25 mars à 20h un spectacle d’improvisation en ligne, gratuit, avec 5 comédiens francophones venant des quatre coins du monde.

Lancée en 2018, Improphonies est un projet unique et novateur en Belgique qui regroupe la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International (WBI), l’Ambassade de France, l’Ambassade du Canada, la Délégation Générale du Québec, l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Ambassade de la République de la Côte d’Ivoire,

l’Ambassade de Tunisie, l’Alliance française de Bruxelles-Europe, et des associations dédiées à la Francophonie en Belgique. Le 20 mars étant la Journée internationale de la Francophonie, c’est autour de cette date que les acteurs de la francophonie décident de la célébrer en Belgique.

Un spectacle ouvert à tous

La mission de cet événement est de permettre au plus grand nombre de découvrir et de vivre un moment culturel et convivial. C’est pourquoi les comédiens proposent le 25 mars 2021 à 20h, un spectacle totalement improvisé en français.

Les passionnés d’humour et de théâtre sont invités à célébrer l’improvisation théâtrale francophone qui vous catapultera dans une autre dimension : celle de la rencontre, de l’imagination, du rire, et de l’émotion !

Un projet culturel pour fêter la Francophonie dans le monde

Représentation de l'OIF auprès de l'UE 2, Place Sainctelette 1080 Molenbeek-Saint-Jean



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T20:00:00 2021-03-25T21:00:00