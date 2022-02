IMPROMPTUS SCIENTIFIQUES Le Grenier à sel, 18 mars 2022, Avignon.

**IMPROMPTUS SCIENTIFIQUES** **Les 18 et 19 mars** **A l’occasion de la Semaine du Cerveau, deux spectacles mettant en scène un chercheur et un comédien, pour une approche joyeusement déréglée et poétique d’un vrai propos scientifique.** _En partenariat avec le Café des sciences SUD_ Entrée libre, sur réservation : 04 32 74 05 31 **Vendredi 18 mars** **« Quand les neurones applaudissent »** A 18h et à 20h (durée : 1h) Avec Antoine de Paulis, directeur de recherche à l’INSERM, qui s’intéresse aux mécanismes nerveux qui sous-tendent l’épilepsie et, de façon générale, à ces circuits où les neurones se synchronisent de façon intempestive. **Samedi 19 mars** **« En vigueur »** A 18h et à 20h (durée : 1h) Avec David Robbes, chercheur en neurosciences à l’INSERM, qui étudie ce qui nous pousse à agir et l’énergie que nous mettons dans nos actions.

Le Grenier à sel 2 rue du Rempart Saint-Lazare Avignon Saint-Jean Vaucluse



