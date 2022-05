Impromptus poétiques autour de Louis Aragon Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris Catégorie d’évènement: Paris

le samedi 14 mai à 18:00

Distribution : Louise Bouchez, Marie Bucher, Thomas Dutay, Yuming Hey, Norah Krief, Pauline Le Meur et Mathieu Touzé Textes : Louis Aragon, extraits des recueils _Le Crève-Cœur, Le Nouveau Crève-Cœur, Les yeux d’Elsa_, _En français dans le texte_ et _La Diane française_. **Sept comédiens du Théâtre 14 vous attendent dans les salles du musée** pour vous faire partager quelques poèmes, composés par Louis Aragon, au front en 1939-1940 et dans la clandestinité de la Résistance. **4 sessions de 30 minutes avec un choix de poèmes** _**ni tout à fait le même ni tout à fait un autre**_**.​**

Entrée libre

Sept comédiens du Théâtre 14 vous attendent dans les salles du musée pour une lecture de poèmes composés par Louis Aragon, au front en 1939-1940 et dans la clandestinité de la Résistance. Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

