Tout au long de la soirée, les étudiants de l’IESM vous proposent leurs interprétations musicales des oeuvres des collections du musée. Créé à Aubagne en 1992, l[’IESM – Europe et Méditerranée](https://iesm.fr/) -habilité par le ministère de la Culture et de la communication à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique- est installé depuis 2013 à Aix-en-Provence et forme des artistes pédagogues en les préparant au métier de professeur de musique.

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée Granet Place Saint Jean de Malte / Granet XXe, Chapelle des Pénitents blancs – Place Jean Boyer, 13100 Aix-en-Provence

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00

