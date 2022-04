Impromptus musicaux par Richard Héry & Alain Bruel Musée Bargoin, 14 mai 2022, Clermont-Ferrand.

Impromptus musicaux par Richard Héry & Alain Bruel

Musée Bargoin, le samedi 14 mai à 20:00

Richard Héry est compositeur et improvisateur, Alain Bruel est compositeur et arrangeur. Ensemble, ces 2 musiciens poly-instrumentistes aux multiples talents mêlent leurs univers à ceux des collections et expositions présentées au musée Bargoin lors de cette 18ème édition de la Nuit des Musées… Une mise en ambiance sonore et musicale toute en découverte et en surprise…

Dans la limite des places disponibles

Musée Bargoin 45 rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme



