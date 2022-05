Impromptus musicaux Bal’us’trad’ (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Impromptus musicaux Bal’us’trad’ (Re)Dessine-moi un jardin, 5 juin 2022, Bouxwiller. Impromptus musicaux Bal’us’trad’

le dimanche 5 juin à (Re)Dessine-moi un jardin

Déambulation Bal’us’trad’ ————————- Durée : 30 min Tout public Né en 2001 sous forme de duo, basé en Alsace, Bal’us’trad est aujourd’hui un collectif de plus de 30 musiciens mené par Didier Christen. Bal’us’trad propose notamment une grande déambulation musicale à pied et en charrette, l’été, sur la route des vins. Habitué de l’improvisation, groupe caméléon, Bal’us’trad’ est capable de vous surprendre en bas de chez vous, par leur folie déjantée. Bal’us’trad’ est un collectif déjanté de plus de 30 musiciens mené par Didier Christen. (Re)Dessine-moi un jardin Place du Château 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:00:00;2022-06-05T18:00:00 2022-06-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu (Re)Dessine-moi un jardin Adresse Place du Château 67330 Bouxwiller Ville Bouxwiller lieuville (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Departement Bas-Rhin

(Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Impromptus musicaux Bal’us’trad’ (Re)Dessine-moi un jardin 2022-06-05 was last modified: by Impromptus musicaux Bal’us’trad’ (Re)Dessine-moi un jardin (Re)Dessine-moi un jardin 5 juin 2022 (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin