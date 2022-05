Impromptus “Morphose” 5e Lieu Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Clément Dazin invite des artistes d’horizons différents (cirque, danse, théâtre) pour une Nuit des musées sur mesure au 5ème lieu à Strasbourg. Avec “Morphose”, il propose de questionner la transformation qui s’opère en nous la nuit. Une déambulation surprenante et poétique dans l’exposition emmène le public à la rencontre de corps métamorphosés.

Entrée libre

“Morphose”, une déambulation surprenante et poétique (cirque, danse, théâtre) dans l’exposition, emmène le public à la rencontre de corps métamorphosés sous l’effet de la nuit. 5e Lieu 5 place du Château 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00

