Quelques fois, un petit texte ne trouve pas sa place dans un spectacle ; ou un moment de spectacle reste orphelin après que l’ensemble soit sorti du répertoire. Au détour d’une lecture, une nouvelle histoire nous séduit et déclenche un curieux désir de la partager. Faudra-t-il la jouer en comédiens, ou en marionnettes ? Voilà pourquoi « l’impromptu » a été inventé et pratiqué depuis que le théâtre existe, et surtout le théâtre de marionnettes ! C’est une expérimentation joyeuse, et chez nous, plutôt satirique, qui réunit comédiens, marionnettes, spectateurs, avec un peu de musique, quelque fois texte à portée de vue, ou improvisé.

Gratuit, réservation conseillée

Expérimentation joyeuse et satirique avec un peu de musique par la Cie Emilie Valantin. Musée de Montélimar 19 rue Pierre Julien 26200 Montélimar Montélimar Drôme

