Le mercredi 20 juillet à 18h30 à Seignosse Océan, place Victor Gentille. Performance lyrique et complice, a cappella, de Tanya Laing et Jean Goyetche. Organisé dans le cadre du Festival de l’Opéra des Landes. Gratuit

