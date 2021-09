Savigny-sur-Orge Mairie de Savigny-sur-Orge Essonne, Savigny-sur-Orge Impromptus en récits Mairie de Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Savigny-sur-Orge

Impromptus en récits Mairie de Savigny-sur-Orge, 18 septembre 2021, Savigny-sur-Orge. Impromptus en récits

Mairie de Savigny-sur-Orge, le samedi 18 septembre à 08:30 Rendez-vous à 8h30 devant la mairie

Impromptus en récits et musique tout au long de la journée dans les différents lieux du patrimoine par l’association En Cie Desfemmes. Mairie de Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de Gaulle 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Savigny-sur-Orge Autres Lieu Mairie de Savigny-sur-Orge Adresse 48 avenue Charles de Gaulle 91600 Savigny-sur-Orge Ville Savigny-sur-Orge lieuville Mairie de Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge