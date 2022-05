Impromptus en Galerie du Temps Parc du musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Ne manquez pas ces rendez-vous gratuits pour aller au fond des choses et poser toutes vos questions. Notre équipe se fait un plaisir de dialoguer avec vous ! 11h30 : Pierre-Henri de Valenciennes, Études de paysage, vers 1780 12h30 : Jean-Baptiste Camille Corot, Paysage idéal avec scène de danse antique, dit Danses virgiliennes, vers 1855-1860 14h30 : Pascal Convert, Panoramique des falaises de Bâmiyân, Afghanistan, 2017 15h30 : Plat au bouquet composite, Iznik, Turquie, vers 1540-1560 16h30 : Miroir à décor rococo, Turquie, vers 1750-1800

Rendez-vous à l’entrée de la Galerie du Temps

À heures fixes, une œuvre différente décortiquée, observée, commentée, partagée. Parc du musée du Louvre-Lens 99 rue Paul Bert 62300 Lens, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Lens Pas-de-Calais

