« Impromptus dansés »

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d'histoire naturelle), le samedi 3 juillet à 20:00

La Cie Accord des Nous se cache parmi les noctambules d’un soir au musée. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Dans une file d’attente, devant un tableau, au milieu des œuvres… des improvisations à 1, 2 ou 3 danseurs, avec une musique live réalisée grâce à des instruments virtuels, ponctuent cette nuit créative ! Au détour d’une sculpture, au débouché d’un couloir ou en haut d’un escaler, ouvrez bien les yeux, ils surgissent et dansent rien que pour vous.

Protocole sanitaire : port du masque obligatoire, gel hydro-alcoolique à disposition, parcours de visite adapté et fléché, respect des gestes barrières et des distanciations physiques

Créations originales par la Compagnie Accord des Nous
Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle)
Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité)
1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:30:00

