Impromptus dans ta rue, dimanche 12 juin 2022 Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

Impromptus dans ta rue, dimanche 12 juin 2022 Cambremer, 12 juin 2022, Cambremer. Impromptus dans ta rue, dimanche 12 juin 2022 salle du coteau Cambremer Lotissement Des Coteaux r Champs Cambremer

2022-06-12 15:00:00 – 2022-06-12 salle du coteau Cambremer Lotissement Des Coteaux r Champs

Cambremer Calvados Cambremer L’Être Enchanté vous propose

Le dimache 12 juin 2022 : Impromptus dans ta rue

Balade dans Cambremer et spectacles surprises

Gratuits

Départ à 11:00 ou à 15:00

14340 Cambremer

Gratuit

Accès PMR L’Être Enchanté vous propose

Le dimache 12 juin 2022 : Impromptus dans ta rue

Balade dans Cambremer et spectacles surprises

Gratuits

Départ à 11:00 ou à 15:00

14340 Cambremer

Gratuit

Accès PMR contact@etre-enchante.org +33 7 81 54 69 06 https://www.etre-enchante.org/ L’Être Enchanté vous propose

Le dimache 12 juin 2022 : Impromptus dans ta rue

Balade dans Cambremer et spectacles surprises

Gratuits

Départ à 11:00 ou à 15:00

14340 Cambremer

Gratuit

Accès PMR salle du coteau Cambremer Lotissement Des Coteaux r Champs Cambremer

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Cambremer Adresse salle du coteau Cambremer Lotissement Des Coteaux r Champs Ville Cambremer lieuville salle du coteau Cambremer Lotissement Des Coteaux r Champs Cambremer Departement Calvados

Cambremer Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Impromptus dans ta rue, dimanche 12 juin 2022 Cambremer 2022-06-12 was last modified: by Impromptus dans ta rue, dimanche 12 juin 2022 Cambremer Cambremer 12 juin 2022 Calvados Cambremer

Cambremer Calvados