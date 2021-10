Paris Conservatoire Georges Bizet île de France, Paris Impromptus Conservatoire Georges Bizet Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 13 novembre 2021

En maître de cérémonie, un pianiste de génie invite trois artistes aux énergies et esthétiques très différentes pour une soirée unique, presque surréaliste. Sous les consignes de jeu et les partitions choisies par Aurélien Richard, chorégraphe amoureux de musique, Christina Towle, Nancy Naous et Marion Levy ont comme défi de créer une pièce en une journée seulement. Impromptus, accompagné en live par le pianiste, promet de nous réserver de bonnes surprises. Pianiste virtuose, compositeur, chorégraphe, AURÉLIEN RICHARD est tout cela à la fois. Performeur aux côtés de François Chaignaud, Mié Coquempot et Jérôme Brabant, il signe également ses propres spectacles qui questionnent les corps du danseur et du musicien. Distribution

Conception et réalisation Aurélien Richard

Chorégraphes invités Nancy Naous, Christina Towle et Marion Levy

Piano et commentaire live Aurélien Richard

