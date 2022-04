IMPROMPTUS : Autour des collections permanentes Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Laissez-vous surprendre par une présentation inopinée d'une salle, d'un ensemble d'œuvres ou d'une nouvelle acquisition. Thème annoncé le jour même. Pas de réservation, dans la limite des places disponibles.

Durée : 30 min. Tarif : activité gratuite comprise dans le prix d'entrée au musée

(TP : 7 € / TR : 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans) Les samedi 2, dimanche 10, jeudi 14, dimanche 17, jeudi 21, dimanche 24 avril 2022 à 14h30, 15h30, 16h30. Infos : 03 22 97 14 00

museedepicardie@amiens-metropole.com

