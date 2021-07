Impromptus au Jardin – Les Herbes Folles Jardin des immeubles Paris-Habitat, 20 août 2021-20 août 2021, Paris.

gratuit

Performance impromptues en jardin . Moments de suspension créés par la présence d’interprètes, qui s’emparent du jardin comme d’une scénographie emplie de matières artistiques. L’impromptu des Herbes Folles est un duo, danse et voix, sur les mauvaises herbes que l’on s’acharnent à faire disparaître, et qui repoussent toujours plus belles !

Conception Anne Marion-Gallois. Avec Marina Chojnowska et Sophie Tzvétan ou Maud Ivanoff (en alternance)

Jardin des immeubles Paris-Habitat 17 rue Pierre Rebière Paris 75017

13 : Porte de Saint-Ouen (561m) 13 : Porte de Clichy (697m)



Contact :MAGRIFF asso.magriff@gmail.com https://www.magriff.org/

Spectacles -> Danse Insolite;Paris nature;Ados;Plein air;En famille;Enfants

2021-08-20T18:00:00+02:00_2021-08-20T18:20:00+02:00;2021-08-26T18:00:00+02:00_2021-08-26T18:20:00+02:00

